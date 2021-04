La tregua tra William e Harry (con «Kate Middleton paciera») e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 aprile 2021) Hanno marciato in processione dietro al feretro del principe Filippo, divisi dal cugino Peter Phillips. Poi sono entrati in chiesa separatamente, seguendo alla lettera le restrizioni anti-covid, e si sono posizionati su lati opposti del coro. Alla fine, però, al termine del funerale del nonno, William e Harry si sono fermati davanti alla cappella di San Giorgio, a chiacchierare come non gli succedeva da tempo.