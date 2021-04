La Superlega di Dazn sfida la Champions League

(Di domenica 18 aprile 2021)starebbe progettando unacon 16 squadre europee, ma l’UEFA non gradiscelavora per rilanciare l’idea di unaeuropea. È questa la clamorosa ipotesi avanzata dal Corriere dello Sport. Il magnate Leonard Blavatnik, proprietario della piattaforma, starebbe lavorando da tempo alla creazione di un campionato a cui far partecipare le migliori squadre del Vecchio Continente. La notizia rimbalza alla vigilia della presentazione della nuova, quella dal 2024, in seguito all’accordo con l’ECA per quanto riguarda i diritti tv. Il miliardario ucraino-americano, che consi è aggiudicato i diritti della Serie A per i prossimi tre anni, starebbe pensando a unaa 16 squadre. I paesi coinvolti sarebbero ...

...Leonard "Len" Blavatnik che consi è preso i diritti della Serie A per il prossimo triennio e cha gestisce i diritti TV di Francia e Spagna non ha abbandonato il progetto della...progetta unachiusa, stile NBA con 16 squadre dei quattro principali campionati europei. Lo scrive il Corriere dello Sport. Unachiusa, stile NBA, con 16 squadre provenienti ...IDEA ANCORA VIVA - L'idea, però, non è morta. Tutt'altro. Lo rivela il Corriere dello Sport, che spiega come da tempo vi lavora Leonard Blavatnik, fondatore di Dazn. Il quale, dopo essersi aggiudicato ...Il progetto Superlega non è affatto morto e il patron di Dazn Lev Blavatnik starebbe lavorando assiduamente al piano. Forte dei diritti tv in Italia, Spagna e Francia (sta puntando a intese anche in I ...