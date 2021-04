La storia della “Casetta di Chiara e Gloria”: “Così ho costruito la vita indipendente di mia figlia disabile. La sua autonomia? Il regalo più bello” (Di domenica 18 aprile 2021) Indipendenti e felici. Così si descrivono Chiara Fasciani e Gloria Pallucchini, due donne disabili che da sei anni dividono un appartamento a Roma cercando di costruirsi una vita autonoma. 40 e 46 anni, hanno trovato la propria indipendenza grazie alla tenacia della madre di Chiara, Orizia Bruganelli, che ha messo in piedi per loro un progetto definito “Dopo di noi“. “Anche se dovremmo chiamarlo durante noi”. “La storia di questa Casetta inizia almeno 35 anni fa – ricorda la mamma – quando mi sono ritrovata di fronte a mia figlia con una disabilità grave. Ho pensato allora di lavorare sull’autonomia”. Le due donne convivono stabilmente da settembre 2015. Un’esperienza consolidata la loro, iniziata un anno prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Indipendenti e felici.si descrivonoFasciani ePallucchini, due donne disabili che da sei anni dividono un appartamento a Roma cercando di costruirsi unaautonoma. 40 e 46 anni, hanno trovato la propria indipendenza grazie alla tenaciamadre di, Orizia Bruganelli, che ha messo in piedi per loro un progetto definito “Dopo di noi“. “Anche se dovremmo chiamarlo durante noi”. “Ladi questainizia almeno 35 anni fa – ricorda la mamma – quando mi sono ritrovata di fronte a miacon una disabilità grave. Ho pensato allora di lavorare sull’”. Le due donne convivono stabilmente da settembre 2015. Un’esperienza consolidata la loro, iniziata un anno prima ...

