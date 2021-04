La Serie B si ferma e riparte il primo maggio Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 aprile 2021) Di seguito ilcon la quale la Lega diB, ha ufficializzato la sospensione del campionato diB.BKT, sospensione prossime due giornate: si riprende l’1L’Assemblea di LegaB riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza, presenti tutte le società, ha deliberato le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del CampionatoBKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout. Le date delle ultime quattro giornate: 16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021 17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021 18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021 19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021 Così come ...