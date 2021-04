La scuola pronta a ripartire, il Miur al lavoro per i protocolli (Di domenica 18 aprile 2021) La scuola pronta a ripartire a pieno ritmo dal 26 aprile. Per quel giorno tutti gli studenti dovrebbero essere in classe. ROMA – La scuola ripartirà il 26 aprile. Dopo l’annuncio del premier Draghi, il Miur si è messo immediatamente al lavoro per i protocolli di sicurezza da presentare al Cts nei primi giorni della prossima settimana. Al momento non si hanno ancora certezze, ma seguendo l’abbassamento della curva epidemiologica dall’ultima settimana del mese di aprile dovrebbero ritornare in classe tutti gli alunni. Si tratta di un condizionale d’obbligo, ma da lunedì 26 in zona rossa non ci saranno più di due o tre regioni. Questo fa pensare una ripartenza della scuola a pieno ritmo e non mancano le incertezze ele paure. Il personale ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) Laa pieno ritmo dal 26 aprile. Per quel giorno tutti gli studenti dovrebbero essere in classe. ROMA – Laripartirà il 26 aprile. Dopo l’annuncio del premier Draghi, ilsi è messo immediatamente alper idi sicurezza da presentare al Cts nei primi giorni della prossima settimana. Al momento non si hanno ancora certezze, ma seguendo l’abbassamento della curva epidemiologica dall’ultima settimana del mese di aprile dovrebbero ritornare in classe tutti gli alunni. Si tratta di un condizionale d’obbligo, ma da lunedì 26 in zona rossa non ci saranno più di due o tre regioni. Questo fa pensare una ripartenza dellaa pieno ritmo e non mancano le incertezze ele paure. Il personale ...

Ultime Notizie dalla rete : scuola pronta La scuola riapre ma non è pronta a riaprire Speranza spiega che il governo ha scelto di ripartire dalla scuola perché è l'architrave della nostra società. Una decisione definita 'chiara e netta' 'un rischio ragionato' ma 'non folle'. Al ...

La scuola riapre ma non è pronta a riaprire L'HuffPost La scuola riapre ma non è pronta a riaprire “Se si torna al 100% a scuola, in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento”. Da lunedì prossimo l’Italia ricomincerà a riaprire i battenti, e quello che sia Mario Draghi sia ...

