La road map di Draghi. Il 26 e 27 aprile il PNRR verrà presentato alle Camere (Di domenica 18 aprile 2021) « L'Italia presenterà puntualmente il 30 aprile il PNRR ( Piano nazionale di rilancio e resilienza) ». Lo dichiarano fonti di Palazzo Chigi interpellate al riguardo dopo che erano circolati rumors,...

EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem… - sole24ore : Verso l’ok a ristoranti e spettacoli all’aperto dal 26 aprile, anche di sera. Resta coprifuoco alle 22. In arrivo l… - CarloCalenda : Il Governo fissi una road map trasparente con le condizioni per la riapertura. Noi abbiamo proposto un modello. Ce… - Massimi47715989 : Palazzo Chigi, Recovery a Ue il 30/4, road map confermata - Politica - ANSA - tvbusiness24 : #Recovery, Palazzo Chigi: “confermata road map, il 30 aprile all’Ue”. Lo dichiarano fonti del Governo?? -