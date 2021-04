La riforma della Corte Suprema: mossa cauta di Biden (Di domenica 18 aprile 2021) Si tratta di un “attacco diretto all’indipendenza del sistema giudiziario della nostra nazione”. Ecco come Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e leader della minoranza al Senato, ha caratterizzato la commissione presidenziale per la riforma della Corte Suprema. Nel suo annuncio, Joe Biden ha informato che sono stati selezionati 36 studiosi di giurisprudenza, avvocati ed ex giudici federali per studiare quali modifiche sarebbero utili per ristabilire un bilanciamento nel massimo organo giurisdizionale del Paese. Come si sa, la Corte Suprema americana attuale è composta da 9 giudici, 6 dei quali sono stati nominati da presidenti repubblicani e 3 da democratici. È proprio questo sbilanciamento nella Corte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Si tratta di un “attacco diretto all’indipendenza del sistema giudiziarionostra nazione”. Ecco come Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky e leaderminoranza al Senato, ha caratterizzato la commissione presidenziale per la. Nel suo annuncio, Joeha informato che sono stati selezionati 36 studiosi di giurisprudenza, avvocati ed ex giudici federali per studiare quali modifiche sarebbero utili per ristabilire un bilanciamento nel massimo organo giurisdizionale del Paese. Come si sa, laamericana attuale è composta da 9 giudici, 6 dei quali sono stati nominati da presidenti repubblicani e 3 da democratici. È proprio questo sbilanciamento nella...

LiciaRonzulli : Rinviato a giudizio per aver difeso i confini italiani. La stessa ipotesi di reato per cui un’altra procura ha chie… - VirginioNero : Oggi con tanti amici e colleghi alla manifestazione di #bauliinpiazza per farci sentire e sostenere i lavoratori de… - Montecitorio : La prossima settimana la Camera riprende l'esame in seconda deliberazione del progetto di legge sulla riforma dell'… - L_Economia : Per affrontare il gigantesco ritardo della giustizia civile sarà fondamentale rafforzare gli strumenti di mediazion… - RobyRoby149 : @matteosalvinimi Chi fá il proprio dovere vá processato in questo paese. Si faccia subito la riforma della giustizia -