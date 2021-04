La regina Elisabetta e l’ultima lettera per il principe Filippo (Di domenica 18 aprile 2021) Era il 1939 quando la regina Elisabetta, all’epoca una principessa 13enne, cominciò una regolare corrispondenza con l’affascinante Filippo, cinque anni più grande, incontrato durante un viaggio di famiglia al Royal Naval College. Oggi, 82 anni dopo quei primi scambi di lettere, la sovrana ha lasciato sulla bara del compianto marito un ultimo messaggio, un tenero addio scritto a mano, come da tradizione. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 aprile 2021) Era il 1939 quando la regina Elisabetta, all’epoca una principessa 13enne, cominciò una regolare corrispondenza con l’affascinante Filippo, cinque anni più grande, incontrato durante un viaggio di famiglia al Royal Naval College. Oggi, 82 anni dopo quei primi scambi di lettere, la sovrana ha lasciato sulla bara del compianto marito un ultimo messaggio, un tenero addio scritto a mano, come da tradizione.

