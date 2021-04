«La pubblica gogna per un video porno: cosa c’è di più osceno?» (Di domenica 18 aprile 2021) Nel vederlo meritatamente trionfare con l’Orso d’oro alla versione virtuale del 71esimo Festival di Berlino lo scorso marzo, Bad Luck Banging or Loony porn del regista rumeno Radu Jude era stato già però considerato un film dalla difficile o impossibile distribuzione nei cinema. La ragione? Immagini forti e un sequenza, quella iniziale, di un video porno amatoriale girato dalla protagonista ( Katia Pascariu), insieme al marito. Dobbiamo felicemente ricrederci nel constatare che l’Italia, ancor prima della Romania stessa, è il primo paese a far uscire il film in streaming sulla piattaforma MioCinema e appena apriranno le sale anche al cinema, scommettendo sulla capacità del pubblico cinefilo e non, di andare oltre quella presunta oscenità e godersi un film illuminato e illuminante, nel mettere in luce le contraddizioni della società rumena dalle ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Nel vederlo meritatamente trionfare con l’Orso d’oro alla versione virtuale del 71esimo Festival di Berlino lo scorso marzo, Bad Luck Banging or Loony porn del regista rumeno Radu Jude era stato già però considerato un film dalla difficile o impossibile distribuzione nei cinema. La ragione? Immagini forti e un sequenza, quella iniziale, di unamatoriale girato dalla protagonista ( Katia Pascariu), insieme al marito. Dobbiamo felicemente ricrederci nel constatare che l’Italia, ancor prima della Romania stessa, è il primo paese a far uscire il film in streaming sulla piattaforma MioCinema e appena apriranno le sale anche al cinema, scommettendo sulla capacità del pubblico cinefilo e non, di andare oltre quella presunta oscenità e godersi un film illuminato e illuminante, nel mettere in luce le contraddizioni della società rumena dalle ...

ilriformista : Un pm fa una pura ipotesi di reato. In nome di quale diritto, e del diritto di chi, sarebbe lecito rendere pubblica… - gennaromigliore : Una delle più brillanti dirigenti della Pubblica Istruzione, che ho avuto modo di conoscere negli anni al Governo,… - ottovanz : RT @ilriformista: Un pm fa una pura ipotesi di reato. In nome di quale diritto, e del diritto di chi, sarebbe lecito rendere pubblica quest… - CauzziLorenza : RT @ilriformista: Un pm fa una pura ipotesi di reato. In nome di quale diritto, e del diritto di chi, sarebbe lecito rendere pubblica quest… - pbrex668 : RT @ilriformista: Un pm fa una pura ipotesi di reato. In nome di quale diritto, e del diritto di chi, sarebbe lecito rendere pubblica quest… -