La principessa Alexandra | la cugina reale che ha sempre sostenuto la regina e il principe Filippo

(Di domenica 18 aprile 2021) Tra i 30 invitati ai funerali del principe Filippo, intimi e secondo i suoi desideri nella cappella di San Giorgio di Windsor, non poteva non esserci la principessa Alexandra. In molti, però, non conoscono la sua storia. né il perché del suo stretto legame con la regina e il resto della famiglia reale. Eppure, fino a mezzo secolo fa, era una delle reali più famose al mondo. Nel 1963 il suo matrimonio col businessman Sir Angus Ogilvy fu guardato in tv da circa 200 milioni di persone in tutto il mondo.