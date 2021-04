La Premier League condanna la Superlega (Di domenica 18 aprile 2021) Con un comunicato stampa flash la Premier League condanna la possibile creazione di una Superlega Europea spiegando che la competizione andrebbe a “minare l’appeal del calcio” e “distruggerebbe i sogni dei tifosi”. La Premier League condanna qualsiasi proposta che tenga conto dei principi della piramide calcistica. I fan di qualsiasi club in Inghilterra e in tutta Europa attualmente sognano che la loro squadra salga in cima e giochi contro i migliori. Una Super League europea minerà l’attrattiva dell’intero gioco e avrà un impatto profondamente dannoso sulle prospettive immediate e future della Premier League e dei suoi club membri, e di coloro che nel calcio contano sui nostri fondi e sulla nostra ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Con un comunicato stampa flash lala possibile creazione di unaEuropea spiegando che la competizione andrebbe a “minare l’appeal del calcio” e “distruggerebbe i sogni dei tifosi”. Laqualsiasi proposta che tenga conto dei principi della piramide calcistica. I fan di qualsiasi club in Inghilterra e in tutta Europa attualmente sognano che la loro squadra salga in cima e giochi contro i migliori. Una Supereuropea minerà l’attrattiva dell’intero gioco e avrà un impatto profondamente dannoso sulle prospettive immediate e future dellae dei suoi club membri, e di coloro che nel calcio contano sui nostri fondi e sulla nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Fulham, che beffa: l'Arsenal pareggia al 97' e lo spinge verso la retrocessione Un gol di Nketiah al 97' potrebbe aver condannato il Fulham al ritorno in Championship dopo una stagione: il tocco del giocatore dell'Arsenal sigla l'1 - 1 all'Emirates e l'espressione tra il ...

Cristiano Ronaldo - Manchester United, c'è l'offerta degli inglesi Cristiano Ronaldo - Manchester United, una storia che potrebbe avere un ritorno di fiamma clamoroso. Gli inglesi gradirebbero un suo ritorno, ed anche CR7 tornerebbe volentieri in Premier League. Ovviamente i red devils dovrebbero disputare la prossima edizione della Champions League, condizione fondamentale per vedere Ronaldo con la maglia rossa. Il futuro di molti giocatori ...

Premier League, l'Arsenal pareggia in extremis con il Fulham Corriere dello Sport.it Spettro Superlega, l'UEFA dichiara guerra: "I club coinvolti esclusi da campionati e coppe" Il calcio europeo potrebbe cambiare per sempre: tra i club fondatori ci sarebbero anche Juventus, Inter e Milan.

Superlega, la Premier League si oppone: duro comunicato ufficiale La Premier League si oppone duramente alla nascita della Superlega, in questi minuti un comunicato ufficiale per contrastare l'iniziativa ...

