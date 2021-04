La Paganese batte il Foggia allo Zaccheria | decisivo un gol di Mendicino

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaespugna loe raggiunge quota 30 punti in classifica. Nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Diop dopo soli ventiquattro minuti, gli azzurrostellati si impongono grazie a un gol dia nove minuti dalla fine. L’ex Lazio e SalernitanaFumagalli sul primo palo e regala una gioia inattesa a mister Di Napoli che torna ad esultare dopo tre sconfitte consecutive.: Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Agostinone; Kalombo (33? Balde, 64? D’Andrea), Vitale, Rocca, Garofalo (80? Said), Di Jenno; Curcio, Dell’Agnello (80? Nivokazi). A disposizione: Mascolo, Jorio, D’Andrea, Sai, Moreschini, Iurato, Aramini, Nivokazi, Balde, Turi. All. Marco Marchionni: Baiocco; Mattia, Bramati, Diop, Carotenuto ...

...(Palermo) 13 reti Cuppone (Casertana) 12 reti Vantaggiato (Ternana) 12 reti Curcio (Foggia) 11 reti Plescia (Vibonese) 11 reti Giannone (Turris) 10 reti Maniero (Avellino) 10 reti Diop ()...I rosanero raggiungono al settimo posto il Foggia, che perde clamorosamente in casa contro la(in dieci per più di un'ora). Il Catanzaro2 - 0 il Catania e riduce i punti di scarto con ...Successo di misura della Paganese, che supera quasi a sorpresa il Foggia allo Zaccheria, rilanciandosi in classifica in questa volata finale verso la salvezza: una rete di Mendicino decide il ...Risultati Serie C: la diretta gol live score delle sfide, in programma oggi 18 aprile 2021. Le classifiche dei gironi A, B e C, alla 36^ giornata.