La Nuova Zelanda vuole una generazione di giovani smoke-free (Di domenica 18 aprile 2021) Un futuro completamente privo di fumo. È l'obiettivo del Governo della Nuova Zelanda, che ha annunciato un piano d'azione rigoroso: l'aumento graduale dell'età in cui diventa legale fumare (che potrebbe diventare addirittura il divieto di vendere sigarette a chiunque sia nato dopo il 2004), la riduzione significativa del livello di nicotina consentito nei prodotti a base di tabacco, un prezzo minimo per la vendita del tabacco e la limitazione dei luoghi in cui è possibile vendere sigarette e affini.

