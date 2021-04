La nuova Superlega | come funzionerà il torneo che spacca il calcio europeo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nella domenica in cui la Juve rischia di passare da nove scudetti consecutivi all’esclusione dalla prossima Champions League, la notizia e la conferma dell’accordo tra le più importanti società delper una super lega al di fuori delle competizioni Uefa ha travolto il continente e il mondo intero generando reazioni scomposte non soltanto InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - TuttoMercatoWeb : NY Times - Nuova Champions, Juve e Milan tra i separatisti: atteso annuncio sulla Superlega - DiMarzio : Le dure parole di #Neville sulla #Superlega - ombresulvetro : RT @FBiasin: L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (#Inter, #Juve e… - ArturoDb72 : RT @NonSoloJuve: CLAMOROSO: GIÀ ONLINE IL SITO DELLA SUPERLEGA! -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Superlega

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha commentato il comunicato dell'ECA in merito allaEuropea Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha commentato il comunicato dell'ECA in merito allaEuropea. Ecco le sue parole su Twitter. "Qualcuno sta ...Europea: il comunicato dell'ECA dopo la riunione odierna. Ecco le ultime in vista dellacompetizione Attraverso il proprio sito ufficiale, l'ECA ha pubblicato una nota dopo l'emergency ...Nasce la Superlega Europea, ormai è ufficiale. Attraverso un comunicato congiunto, tutti i club fondatori hanno annunciato la nascita della nuova competizione. Ma capiamo meglio cosa si intende per ...Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche tedesche Bayern Monaco e Lipsia avrebbero dato l'ok per aderire alla Superlega.