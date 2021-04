La nuova Guerra Fredda è cominciata Ma stavolta lo scenario è tutto diverso

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr — Dalle polemiche su Navalny al tentativo di rivoluzione colorata in Bielorussia, passando per sanzioni economiche ed espulsioni di diplomatici fino ad arrivare al recente riaccendersi della tensione militare in Donbass: non ci troviamo sull’orlo di una, ne siamo già dentro. La rinascita della Russia e la strategia americana L’elezione del Democratico Joe Biden alla Casa Bianca è stato sicuramente un elemento di accelerazione in tal senso, ma il processo era già in moto da tempo. Molti analisti identificano il momento nel quale la Russia è tornata ad essere il nemico principale degli Stati Uniti con il discorso tenuto da Vladimir Putin nel 2007 alla Conferenza per la Sicurezza di Monaco, nel quale il presidente russo sentenziava: “Nel mondo moderno il modello unipolare non solo è inaccettabile ma anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Guerra al fumo, Nuova Zelanda vuole generazione di giovani smoke-free. Il governo di Jacinda Ardern pensa di vietar… - vanabeau : RT @Agenzia_Ansa: Guerra al fumo, Nuova Zelanda vuole generazione di giovani smoke-free. Il governo di Jacinda Ardern pensa di vietare le s… - DesituanzaV : Sciocchezza abissale. Avviene esattamente il contrario. Ossia: la guerra gnostica al corpo. Oblio dell’individuo, o… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: L’elezione del Democratico Joe Biden alla Casa Bianca è stato sicuramente un elemento di accelerazione in tal senso, ma il… - djnutria57 : RT @IlPrimatoN: L’elezione del Democratico Joe Biden alla Casa Bianca è stato sicuramente un elemento di accelerazione in tal senso, ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Guerra

Il Primato Nazionale

... quindi hanno messo in campo strumenti appositi per il Covid, ad una fattispecie, perché non ... Dunque, secondo la versione fornita da Roberto Speranza su Rai3, Ranieriha avvisato le ...... 'Le morti sono ancora tante, ma cominciamo a vedere unadiscesa, così come negli ingressi in ... Siamo però ancora in' . (aggiornamento di Alessandro Nidi) DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI ...Amazon non bada a spese per finanziare la serie TV de "Il Signore degli Anelli" e il confronto è impari se si guarda a Games of Thrones.La vicenda è molto delicata anche per le possibili ripercussioni sul Governo per l’inchiesta giudiziara per epidemia colposa attualmente in corso e coordinata dalla procura di Bergamo ...