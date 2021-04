(Di lunedì 19 aprile 2021) Ecco il comunicato ufficialeFootballS.p.A.la sottoscrizione di un accordo con altri topeuropei, ossia Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited,Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea FootballLimited, FootballBarcelona, F.C. Internazionale Milano S.p.A., The Liverpool Footballand Athletic Grounds Limited, Manchester City FootballLimited, Manchester United FootballLimited, Real Madridde Futbol e Tottenham Hotspur Limited, per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. Ihanno concordato di partecipare alla Super ...

romeoagresti : La #Juventus con un comunicato ufficiale annuncia la sottoscrizione alla Superlega ???? - mariolopriore : RT @romeoagresti: La #Juventus con un comunicato ufficiale annuncia la sottoscrizione alla Superlega ???? - MicheleFebo : RT @mirkonicolino: La #Juventus annuncia ufficialmente di essere tra i fondatori della #SuperLeague - LuigiTironel7 : RT @mirkonicolino: La #Juventus annuncia ufficialmente di essere tra i fondatori della #SuperLeague - napolista : La Juventus annuncia la nascita della Superlega: ci sono già 12 club, saranno 20 I club hanno concordato di partec… -

... che tornato a vincere contro la Sampdoria solo pochi giorni fa (dopo il KO con lanel ... sfida che cicerto bollente stasera . QUOTE E PRONOSTICO Per il big match di questa sera, ci ...... la modella ne è felicissima, anche il calciatore dellasi congratula con lei. Il gigante ... le sue giornate, la sua maternità e i suoi alti e bassi? Benvenuta in famiglia" ,Netflix ...Attraverso un comunicato ufficiale è stata annunciata la creazione della Superlega: ci sono Juventus, Inter e Milan Attraverso un comunicato ufficiale è stata annunciata la creazione della Superlega: ...Dodici club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, a ...