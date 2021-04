La figlia di Johansson non la riconosce in un film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Scarlettè ormai una diva di Hollywood, protagonista di numerosidi successo fin da quando era una ragazzina. Eppure c’è una persona che (con tutte le giustificazioni del caso) non è riuscita arla in una celebre pellicola degli Anni ’90. Si tratta delladi, la quale non si è resa conto che il personaggio di Molly Pruitt in Mamma ho preso il morbillo (1997) è stato interpretato proprio dalla famosa madre. Mamma ho preso il morbillo (Home Alone 3) è arrivato nelle sale cinematografiche nel 1997, 7 anni dopo il clamoroso successo di Mamma ho perso l’aereo e a 5 anni di distanza dal sequel Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. La commedia con Scarlettè una sorta di terzo capitolo, scritto da John Hughes e diretto da ...