La FIGC punta a blindare Mancini anche grazie al nuovo sponsor tecnico (Di domenica 18 aprile 2021) L'avvicendamento Puma-Adidas dal 2023 farà da alleato per la nuova proposta di Gravina al CT azzurro. Leggi su 90min (Di domenica 18 aprile 2021) L'avvicendamento Puma-Adidas dal 2023 farà da alleato per la nuova proposta di Gravina al CT azzurro.

Advertising

RobertoRenga : RT @napolista: CorSport: #Dazn punta alla #Superlega, ecco perché Juve, Inter e Milan hanno detto no ai fondi e a Sky Blavatnik ha i diritt… - napolista : CorSport: #Dazn punta alla #Superlega, ecco perché Juve, Inter e Milan hanno detto no ai fondi e a Sky Blavatnik ha… - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: #Gravina punta a darsi uno stipendio in #Federcalcio - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Gravina punta a darsi uno stipendio in #Federcalcio - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gravina punta a darsi uno stipendio in Federcalcio: In Italia il ruolo del presidente della Feder… -