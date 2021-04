La cura del tempo (Di domenica 18 aprile 2021) In “Abbi cura di me”, l’ultima canzone che ha portato a Sanremo, due anni fa, Simone Cristicchi dice: “Non cercare la felicità, se mai proteggila”. Non avevo amato la canzone, ma quel verso sì. Il suo ultimo libro, “HappyNext, alla ricerca della felicità” (La Nave di Teseo) mi pare che parta da lì, dalle cose che si possono fare per custodire la felicità, che per lui è una grazia che arriva e non un risultato che s’ottiene. Scrive: “Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se quel senso di beatitudine durato tre giorni si fosse prolungato per sempre, e come sarebbe l’umanità intera, se potesse vivere costantemente con quella finestra spalancata”. Sta raccontando di quella volta che, in vacanza, s’è svegliato presto, è andato a camminare, e le cose solite gli sono parse sbalorditive ed esaltanti: da quell’istante e per alcuni altri giorni, ha vissuto in uno stato di ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 aprile 2021) In “Abbidi me”, l’ultima canzone che ha portato a Sanremo, due anni fa, Simone Cristicchi dice: “Non cercare la felicità, se mai proteggila”. Non avevo amato la canzone, ma quel verso sì. Il suo ultimo libro, “HappyNext, alla ricerca della felicità” (La Nave di Teseo) mi pare che parta da lì, dalle cose che si possono fare per custodire la felicità, che per lui è una grazia che arriva e non un risultato che s’ottiene. Scrive: “Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se quel senso di beatitudine durato tre giorni si fosse prolungato per sempre, e come sarebbe l’umanità intera, se potesse vivere costantemente con quella finestra spalancata”. Sta raccontando di quella volta che, in vacanza, s’è svegliato presto, è andato a camminare, e le cose solite gli sono parse sbalorditive ed esaltanti: da quell’istante e per alcuni altri giorni, ha vissuto in uno stato di ...

