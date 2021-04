La compagnia del Cigno, Alessio Boni: “Zero ansie”, l’esperienza dell’attore (Di domenica 18 aprile 2021) Alessio Boni, in un’intervista rilasciata a ELLE Magazine ha spiegato come è cambiata la ua vita dopo un’esperienza bellissima: scopriamo cosa è successo. l’esperienza di Alessio Boni (Getty Images)Molto spesso, essere un attore, porta via tantissimo tempo che si potrebbe invece dedicare alla famiglia. Lo sa bene Alessio Boni che vive una vita molto frenetica tra i vari set delle fiction a cui prende parte e che gli hanno dato un grandissimo successo. L’attore, questa sera, domenica 18 aprile, sarà in prima visione su Rai 1 nella serie La compagnia del Cigno, dove interpreta il ruolo del protagonista principale. Boni, la cui carriera è segnata da importantissimi traguardi raggiunti, ha raccontato ... Leggi su altranotizia (Di domenica 18 aprile 2021), in un’intervista rilasciata a ELLE Magazine ha spiegato come è cambiata la ua vita dopo un’esperienza bellissima: scopriamo cosa è successo.di(Getty Images)Molto spesso, essere un attore, porta via tantissimo tempo che si potrebbe invece dedicare alla famiglia. Lo sa beneche vive una vita molto frenetica tra i vari set delle fiction a cui prende parte e che gli hanno dato un grandissimo successo. L’attore, questa sera, domenica 18 aprile, sarà in prima visione su Rai 1 nella serie Ladel, dove interpreta il ruolo del protagonista principale., la cui carriera è segnata da importantissimi traguardi raggiunti, ha raccontato ...

