La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della seconda puntata (Di domenica 18 aprile 2021) La vita di Matteo e Sofia sta per cambiare per sempre: la giovane coppia scopre infatti di essere in attesa di un figlio e questo sconvolgerà le loro vite e anche quelle dei loro colleghi di Conservatorio. Comincia così la seconda puntata de La compagnia del cigno 2, la serie di Rai1 con Alessio Boni, Anna Valle e la new entry Mehmet Gunsur, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che racconta le vicende di sette giovani musicisti, la loro amicizia, il talento, l'impegno e ancora le difficoltà e la bellezza di diventare grandi. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 18 aprile. La compagnia del cigno 2, le anticipazioni della seconda puntata Teoman (Mehmet Gunsur) ha deciso di diventare uno degli insegnanti ...

