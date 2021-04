Kjaer: «Milan propositivo ma prendiamo gol di m***a» (Di domenica 18 aprile 2021) Al termine della sofferta vittoria contro il Genoa, il difensore del Milan Simon Kjaer ha commentato così il match di San Siro Ecco le dichiarazioni di Simon Kjaer ai microfoni di Dazn dopo la sofferta vittoria di San Siro contro il Genoa ai microfoni di Dazn: «Vittoria che conta tanto perché sette partite senza vincere a San Siro non erano normali. Abbiamo sofferto un po’ e dovevamo chiuderla prima. Oggi è stato un Milan propositivo comunque.» «Ho preso tante traverse. Ogni tanto ci starebbe un gol. Ma è più importante vincere. Io e Tomori abbiamo preso gol di m***a. Anche oggi non dovevamo prendere quel gol. La cosa importante è vincere, poi si può sempre migliorare. Adesso abbiamo sette finali e dobbiamo arrivare più in alto possibile.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Al termine della sofferta vittoria contro il Genoa, il difensore delSimonha commentato così il match di San Siro Ecco le dichiarazioni di Simonai microfoni di Dazn dopo la sofferta vittoria di San Siro contro il Genoa ai microfoni di Dazn: «Vittoria che conta tanto perché sette partite senza vincere a San Siro non erano normali. Abbiamo sofferto un po’ e dovevamo chiuderla prima. Oggi è stato uncomunque.» «Ho preso tante traverse. Ogni tanto ci starebbe un gol. Ma è più importante vincere. Io e Tomori abbiamo preso gol di. Anche oggi non dovevamo prendere quel gol. La cosa importante è vincere, poi si può sempre migliorare. Adesso abbiamo sette finali e dobbiamo arrivare più in alto possibile.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

