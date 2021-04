«Killers of the Flower Moon», cosa sappiamo del nuovo film di Martin Scorsese con DiCaprio (Di domenica 18 aprile 2021) Hai sentito parlare di Killers of the Flower Moon? Se non lo sai, è il titolo del nuovo film di Martin Scorsese. Un progetto grande, anzi, enorme, e non solo perché a dirigerlo c’è appunto il regista – in attivo un premio Oscar per The Departed - Il bene e il male, tre Golden Globe (Gangs of New York, The Departed, Hugo Cabret) e uno alla carriera – ma perché coinvolge una serie di altri giganti del cinema, davanti e dietro la macchina da presa, come l’autore Eric Roth. Un altro nome per cominciare? Leonardo DiCaprio, ovviamente: poteva forse mancare l’attore feticcio di Scorsese in una pellicola in cui, tra l’altro, c’è pure un altro “cocco”, come Robert De Niro? Tutte queste informazioni sono arrivate insieme? Va bene, allora ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Hai sentito parlare diof the? Se non lo sai, è il titolo deldi. Un progetto grande, anzi, enorme, e non solo perché a dirigerlo c’è appunto il regista – in attivo un premio Oscar per The Departed - Il bene e il male, tre Golden Globe (Gangs of New York, The Departed, Hugo Cabret) e uno alla carriera – ma perché coinvolge una serie di altri giganti del cinema, davanti e dietro la macchina da presa, come l’autore Eric Roth. Un altro nome per cominciare? Leonardo, ovviamente: poteva forse mancare l’attore feticcio diin una pellicola in cui, tra l’altro, c’è pure un altro “cocco”, come Robert De Niro? Tutte queste informazioni sono arrivate insieme? Va bene, allora ...

Advertising

Luana_m89 : #TwitterDown non c'entra nulla ma lo scrivo uguale ?????? Run For Cover - The Killers - I_FANCY_HS : il mio profe che ci fa sentire i the killers>>>>> - RealStrangeCat : @dreamombra Doroty chiedo scusa ma c’ho una curiosità visto che anche io adoro i MCR. Ti piacciono anche i The Kill… - CarlDean_Wilson : @Giulio_Nosotti @ElBuffi82 Un plagio in piena regola, peggio anche di somebody told me the killers/ nuvole e lenzuola negramaro - GianlucaOdinson : Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio ha cambiato ruolo, ma sarà una presenza importante -… -