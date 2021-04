Kate Middleton indossa le perle di Lady Diana al funerale di Filippo (Di domenica 18 aprile 2021) L’omaggio di Kate Middleton Solo poche ore fa si è svolto il funerale del Principe Filippo, morto all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile. Alla cerimonia privata, che però è stata trasmessa in mondovisione, hanno partecipato 30 membri senior della Royal Family, tra cui la Regina Elisabetta, i Principi Carlo, William e Harry e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 aprile 2021) L’omaggio diSolo poche ore fa si è svolto ildel Principe, morto all’età di 99 anni lo scorso 9 aprile. Alla cerimonia privata, che però è stata trasmessa in mondovisione, hanno partecipato 30 membri senior della Royal Family, tra cui la Regina Elisabetta, i Principi Carlo, William e Harry e L'articolo proviene da Novella 2000.

