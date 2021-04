Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo ha rifiutato il Manchester United (Di domenica 18 aprile 2021) Momento di crisi tra la Juventus e Cristiano Ronaldo: una stagione complicata, con i bianconeri in lotta per entrare tra le prime quattro in campionato ed eliminati dal Porto in Champions League. In più, il portoghese non ha mancato di mostrare segni di nervosismo. Tutto questo, unitamente ad un contratto molto oneroso e in scadenza nel 2022, non può far altro che alimentare le voci di un possibile addio di CR7, già nella prossima sessione di calciomercato. Le pretendenti sono molte: dal Psg all’Inter Miami di Beckham, fino all”ipotesi di un ritorno al Real Madrid. E Cristiano Ronaldo avrebbe già rifiutato una prima proposta per un altro, suggestivo, ritorno. Secondo Don Balon, infatti, il portoghese avrebbe detto “no” alla proposta di un contratto da 17 milioni netti a stagione da ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Momento di crisi tra la: una stagione complicata, con i bianconeri in lotta per entrare tra le prime quattro in campionato ed eliminati dal Porto in Champions League. In più, il portoghese non ha mancato di mostrare segni di nervosismo. Tutto questo, unitamente ad un contratto molto oneroso e in scadenza nel 2022, non può far altro che alimentare le voci di un possibile addio di CR7, già nella prossima sessione di calciomercato. Le pretendenti sono molte: dal Psg all’Inter Miami di Beckham, fino all”ipotesi di un ritorno al Real Madrid. Eavrebbe giàuna prima proposta per un altro, suggestivo, ritorno. Secondo Don Balon, infatti, il portoghese avrebbe detto “no” alla proposta di un contratto da 17 milioni netti a stagione da ...

Advertising

ZZiliani : #DAZN comunica ai suoi utenti che il campionato 2019-2020 è stato vinto dalla #Juventus con 1 punto di vantaggio su… - Marcoleeeno : RT @methoOd_: E c'era qualcuno che blaterava di plusvalenza fittizia quando il Cagliari l'ha preso per soli 10 milioni dalla Juventus. Gli… - En1gm4_ : RT @methoOd_: E c'era qualcuno che blaterava di plusvalenza fittizia quando il Cagliari l'ha preso per soli 10 milioni dalla Juventus. Gli… - RiccardoPac : RT @methoOd_: E c'era qualcuno che blaterava di plusvalenza fittizia quando il Cagliari l'ha preso per soli 10 milioni dalla Juventus. Gli… - sergeeej21 : RT @methoOd_: E c'era qualcuno che blaterava di plusvalenza fittizia quando il Cagliari l'ha preso per soli 10 milioni dalla Juventus. Gli… -