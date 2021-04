Iveco | salta la trattativa con la Cina | l’azienda rimane italiana per ora

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr –non diventerà cinese. Almeno per adesso. Dopo mesi di confronto, le trattative che dovevano portare il gigante italiano dei veicoli pesanti tra le braccia del gruppo Faw Jiefang si sarebbero infatti arenate. Troppo bassa, secondo Cnh Industrial (la società di casa Exor che controlla il 100% di), la valutazione di quasi 3,5 miliardi, peraltro in aumento rispetto ai 3 messi sul piatto inizialmente. Giorgetti: “Una buona notizia” A pesare non sono state solo le valutazioni relative al prezzo offerto.è attiva nel settore della difesa, circostanza che ha fatto sollevare negli scorsi mesi più di un dubbio sull’opportunità della cessione. Anche se il comparto era escluso dal perimetro dell’ipotizzata vendita, ad impensierire era la possibilità che lapotesse mettere le mani sulle ...

Advertising

sole24ore : Iveco, salta la trattativa con i cinesi di Faw - infoiteconomia : Iveco, salta la vendita ai cinesi. Elkann tra i Paperoni di Forbes - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Cnh, salta l'accordo con la cinese Faw per la cessione di Iveco #iveco - Owl36350444 : RT @Affaritaliani: Iveco, salta la vendita ai cinesi. Avanti con lo spin off entro inizio 2022 - Antico_Egitto : Iveco, salta la cessione alla cinese Faw Jiefang. Giorgetti: bene lo stop - Corriere della Sera -

Ultime Notizie dalla rete : Iveco salta

... Elkann ,Erano anni che il gruppo Faw, che mira ad un'importante espansione in Europa, aveva manifestato interesse pere per i motori di FPT (Fiat Powertrain Industrial). E nell'autunno 2020 i colloqui ...CNH Industrial non cederà Iveco all’azienda cinese Faw. Lo ha comunicato l’azienda, che fa capo alla holding della famiglia Agnelli Exor ...Ok il prezzo non è giusto e salta la vendita di Iveco a Faw Jiefang. Così il Corriere della Sera oggi ha dato notizia che Cnh Industrial, la controllante che fa parte del gruppo Exor, non ha ritenuto ...