Iveco resta in Italia: salta la cessione al gruppo cinese (Di domenica 18 aprile 2021) Iveco rimane Italiano. La trattativa per la cessione dei veicoli pesanti alla società cinese Faw Jiefang, da parte di Cnh Industrial, è saltata. L’accordo avrebbe portato alla controllata della holding della famiglia Agnelli, la Exor, una cifra che secondo indiscrezioni si sarebbe aggirata intorno ai 3,5 miliardi. Iveco resta in Italia: l’intervento del governo Dietro l’esito negativo della compravendita ci sarebbe stato anche l’intervento del governo per mantenere l’azienda sotto controllo Italiano, in quanto ritenuta di interesse strategico nazionale. Non soltanto la possibilità ventilata dall’esecutivo di utilizzare il golden power per impedire la buona riuscita dell’operazione, ma lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi si ... Leggi su quifinanza (Di domenica 18 aprile 2021)rimaneno. La trattativa per ladei veicoli pesanti alla societàFaw Jiefang, da parte di Cnh Industrial, èta. L’accordo avrebbe portato alla controllata della holding della famiglia Agnelli, la Exor, una cifra che secondo indiscrezioni si sarebbe aggirata intorno ai 3,5 miliardi.in: l’intervento del governo Dietro l’esito negativo della compravendita ci sarebbe stato anche l’intervento del governo per mantenere l’azienda sotto controllono, in quanto ritenuta di interesse strategico nazionale. Non soltanto la possibilità ventilata dall’esecutivo di utilizzare il golden power per impedire la buona riuscita dell’operazione, ma lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi si ...

