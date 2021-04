Italia verso riaperture. Pass per spostamenti. Rosse Puglia, Val d'Aosta, Sardegna (Di domenica 18 aprile 2021) In attesa del 26 aprile giorno in cui si riaprirà, da domani Italia più arancione; 7 milioni di studenti in aula. Preoccupazione per protocolli sicurezza. Perplerssità da parte di infettivologi. Si ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) In attesa del 26 aprile giorno in cui si riaprirà, da domanipiù arancione; 7 milioni di studenti in aula. Preoccupazione per protocolli sicurezza. Perplerssità da parte di infettivologi. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso La scuola riapre ma non è pronta a riaprire Da lunedì prossimo l'Italia ricomincerà a riaprire i battenti, e quello che sia Mario Draghi sia ... Verso metà settimana il punto su un altro versante delicato, quello dei trasporti, considerato il ...

Italia verso riaperture. Pass per spostamenti. Rosse Puglia, Val d'Aosta, Sardegna In attesa del 26 aprile giorno in cui si riaprirà, da domani Italia più arancione; 7 milioni di studenti in aula. Preoccupazione per protocolli sicurezza. Perplerssità da parte di infettivologi. Si lavora a pass, polemiche su coprifuoco alle 22

Italia verso le riaperture, ma il coprifuoco resta per tutto maggio AGI - Agenzia Italia Editoria: la Gazzetta di Parma rinnova grafica e contenuti Nel giorno del suo 286/o compleanno - la copia più antica arrivata fino a noi è del 19 aprile 1735 - la Gazzetta di Parma vara domani una riforma grafica e di contenuti fra tradizione e modernità. La ...

Italia, il dramma degli esercenti: 70mila negozi a rischio chiusura causa Covid e online Il comparto vendite al dettaglio è in grave difficoltà a causa della pandemia che dirotta gli acquisti verso il canale online: l'analisi di Confesercenti.

