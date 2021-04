Italia verso le riaperture, ma il coprifuoco resta per tutto maggio (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Tre regioni in rosso e tutte le altre, più le due province autonome di Trento e Bolzano, in arancione. E' questa l'Italia a colori che, da lunedì 19 aprile a domenica 25, segnerà l'ultima settimana senza territori in zona gialla o bianca. Da lunedì 26 aprile, infatti, il governo guidato da Mario Draghi avvia "l'operazione riaperture", seppur graduale e con una serie di regole ancora da mantenere. Torna pienamente operativo il cosiddetto sistema semaforo, quindi torna la zona gialla nelle regioni a minor rischio e con una serie di parametri (alcuni nuovi rispetto ai criteri precedenti) nel rispetto delle norme. resta, però, la chiusura per tutti dalle 22 alle 5, con il coprifuoco. Il piano per le riaperture Le principali novità, secondo quanto previsto dal Governo in seguito alla riunione ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Tre regioni in rosso e tutte le altre, più le due province autonome di Trento e Bolzano, in arancione. E' questa l'a colori che, da lunedì 19 aprile a domenica 25, segnerà l'ultima settimana senza territori in zona gialla o bianca. Da lunedì 26 aprile, infatti, il governo guidato da Mario Draghi avvia "l'operazione", seppur graduale e con una serie di regole ancora da mantenere. Torna pienamente operativo il cosiddetto sistema semaforo, quindi torna la zona gialla nelle regioni a minor rischio e con una serie di parametri (alcuni nuovi rispetto ai criteri precedenti) nel rispetto delle norme., però, la chiusura per tutti dalle 22 alle 5, con il. Il piano per leLe principali novità, secondo quanto previsto dal Governo in seguito alla riunione ...

Advertising

Parpiglia : #tvtalk è un PROGRAMMA tra i più importanti e autorevoli in Italia. Lavorare in questi giorni , giorni di caos, sig… - MSF_ITALIA : ??#Etiopia #Tigray La mattina del 12 aprile, 12 feriti sono stati portati all’ospedale Kidane Meheret che supportia… - Consell100 : @GiorgiaMeloni Difendere i confini ??????????????? effettivamente era una nave militare con armi puntate verso l'Itali… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Italia verso le riaperture, ma il coprifuoco resta per tutto maggio - nila_polito : RT @giuliocavalli: L'avevo scritto lo scorso 9 marzo che la consigliera regionale di Italia Viva Patrizia Baffi era pronta a traslocare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso Moto e scooter elettrici: il bollo è gratuito? - Info Utili ...le categorie di persone che possono usufruire dell'esenzione del bollo in ogni regione d'Italia. ...del bollo per i motoveicoli elettrici La situazione è leggermente diversa spostando l'attenzione verso ...

Liguria, il dossier grandi opere - Le mappe degli interventi ... che si trova tra Piemonte e Francia, ma su una strada (la Statale 20) di grande importanza per i collegamenti dell'Estremo Ponente ligure verso il Nord Italia, adesso ha un commissario: Nicola ...

L'Italia verso la normalità dal 26 aprile: che cosa cambia Giornale di Brescia Musk ora pensa di lanciare una donna sulla Luna Si parla di tornare davvero sulla Luna, si azzarda di spingersi fino a Marte, sul tavolo ci sono decine di miliardi di dollari e attorno al tavolo ci sono appunto i più noti miliardari ...

Lotteria degli scontrini, inviate le comunicazioni ai vincitori: come sapere chi ha vinto L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato le comunicazioni ai vincitori della seconda estrazione della Lotteria degli scontrini. Cos'è la lotteria degli scontrini. La lott ...

...le categorie di persone che possono usufruire dell'esenzione del bollo in ogni regione d'. ...del bollo per i motoveicoli elettrici La situazione è leggermente diversa spostando l'attenzione...... che si trova tra Piemonte e Francia, ma su una strada (la Statale 20) di grande importanza per i collegamenti dell'Estremo Ponente ligureil Nord, adesso ha un commissario: Nicola ...Si parla di tornare davvero sulla Luna, si azzarda di spingersi fino a Marte, sul tavolo ci sono decine di miliardi di dollari e attorno al tavolo ci sono appunto i più noti miliardari ...L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato le comunicazioni ai vincitori della seconda estrazione della Lotteria degli scontrini. Cos'è la lotteria degli scontrini. La lott ...