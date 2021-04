Italia: Allarme pesticidi nella frutta, il Trentino la regione peggiore (Di domenica 18 aprile 2021) La situazione dei pesticidi in Trentino è totalmente fuori controllo. Se si mettono insieme tutti i dati a disposizione, ne emerge un quadro allarmante. Lo ha fatto la dottoressa Patrizia Gentilini, medico e rappresentante dell’associazione Medici per l’Ambiente Isde Italia, durante un intervento che ha fatto anche storcere il naso ai politici locali…I dati scioccanti sui pesticidi in TrentinoIl Trentino è la seconda regione in Italia per uso di pesticidi e questa situazione è molto pericolosa dato che, come è ormai noto, l’esposizione a tali sostanze è dannosa per la salute e aumenta il rischio di diverse patologie. A lanciare l’Allarme sui fitofarmaci usati in agricoltura è Patrizia Gentilini, medico e rappresentante ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) La situazione deiinè totalmente fuori controllo. Se si mettono insieme tutti i dati a disposizione, ne emerge un quadro allarmante. Lo ha fatto la dottoressa Patrizia Gentilini, medico e rappresentante dell’associazione Medici per l’Ambiente Isde, durante un intervento che ha fatto anche storcere il naso ai politici locali…I dati scioccanti suiinIlè la secondainper uso die questa situazione è molto pericolosa dato che, come è ormai noto, l’esposizione a tali sostanze è dannosa per la salute e aumenta il rischio di diverse patologie. A lanciare l’sui fitofarmaci usati in agricoltura è Patrizia Gentilini, medico e rappresentante ...

