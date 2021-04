(Di domenica 18 aprile 2021) L’ottiene un prezioso pareggio al Diego Armando Maradona di Napoli contro gli azzurri di Gennaro Gattuso nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: al maldestro autogol causato da un’incomprensione tra Handanovic e De Vrij risponde la rete siglata di Christian Eriksen nella ripresa. Ilper gli uomini di Antonio Conte è già iniziato ed orasoltanto 12 punti per ottenere la certezzadel tricolore, praticamentenelle sette restanti partite di Serie A. La strada verso la gloria per l’, dunque, nonostante leodierne di Milan ed Atalanta, appare nettamente in discesa tenendo anche conto del calendario dei nerazzurri e delle ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Inter, countdown #Scudetto: mancano quattro vittorie per la matematica - voceditalia : Inter fa countdown scudetto, domenica ostacolo Napoli - infoitsport : Inter, è già partito il countdown scudetto: il 25 aprile la squadra di Conte potrebbe già festeggiare - MomentiCalcio : Inter, è già partito il countdown scudetto: il 25 aprile la squadra di Conte potrebbe già festeggiare - infoitsport : Zhang si fa desiderare ma l’Inter ha fretta: ormai a Milano il countdown è un altro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter countdown

Dagli schiaffi ai baci. L'accumula punti e vittorie . Come l'avaro Zio Paperone non lascia giù nulla e aumenta il suo bottino. Il deposito nerazzurro è strapieno, ilscudetto partito da tempo . La fotografia ...Certo, quel Milan primeggiava in tutto e ovunque, l'attuale fa la voce grossa solo in Serie A ... in attesa di alzare al cielo lo scudetto peril quale ilè già scoccato.Big match della 31esima giornata, Napoli contro Inter. Tutto sulle formazioni e su come seguire la partita in tv e in streaming.Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Osimhen titolare, recupera Zielinski. In panchina invece Mertens. Le scelte di Gattuso e Conte ...