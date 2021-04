Industria matrimoni al palo, crolla il wedding tourism - 90% (Di domenica 18 aprile 2021) Il grido di allarme lanciato qualche giorno fa dal wedding and fashion designer Enzo Miccio viene confermato da una ricerca di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima: oltre al turismo la pandemia ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Il grido di allarme lanciato qualche giorno fa daland fashion designer Enzo Miccio viene confermato da una ricerca di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima: oltre al turismo la pandemia ha ...

