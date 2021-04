Incidenti e il "dito medio": il folle Gp del Made in Italy (Di domenica 18 aprile 2021) Imola ancora una volta non delude e mette a dura prova i piloti a causa della pista bagnata: molti errori, alcuni clamorosi tra cui quelli del giovane Schumacher e Leclerc, dietro la safery car e durante il giro di formazione. Alla fine a vincere è Verstappen Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Imola ancora una volta non delude e mette a dura prova i piloti a causa della pista bagnata: molti errori, alcuni clamorosi tra cui quelli del giovane Schumacher e Leclerc, dietro la safery car e durante il giro di formazione. Alla fine a vincere è Verstappen

Advertising

cookyarcv : Tw // incidenti in casa Mi sono aperta un dito in due con il coltello - stayinrbluecity : Ma seokjin ha pescato un pesce enorme how ?? (Ignorando che probabilmente gli avrà quasi distrutto un dito but quest… -