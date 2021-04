IN RICORDO DI MARIALAURA PERFETTO GIULIANI

(Di domenica 18 aprile 2021)e Mario Fratti.L’AQUILA – Con commozione ho appreso poco fa, da un breve articolo su un giornale online, la triste notizia della scomparsa di Maria Laura, deceduta ieri nella sua abitazione fuori Porta Leoni a L’Aquila. Aveva 94 anni, portati sempre con giovinezza intellettuale. Era stata apprezzata insegnante di musica, ma soprattutto assidua e stimata figura della vita culturale aquilana. Negli ultimi venti anni anche con responsabilità in prima persona, da quando nel 2003 aveva raccolto, alla scomparsa del prof. Corrado Ranghi, il difficile testimone della presidenza dell’Università per la Terza Età. Non era semplice succedere al prof. Ranghi, che aveva presieduto la prestigiosa istituzione culturale fondata nel 1982 dal sindaco dell’Aquila Tullio de ...

in particolare, uno straordinario evento che nel marzo 2013 la prof. Perfetto aveva fortemente voluto, una conferenza per l'Università per la Terza Età dell'Aquila del grande drammaturgo