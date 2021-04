In Italia in arrivo decine di eventi sportivi. Ci sarà il pubblico? (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Lo sport in Italia in termini di pubblico presente negli impianti ha trovato un punto di partenza: il via libera di almeno il 25% della capienza dello Stadio Olimpico di Roma in occasione degli Europei di calcio. Già sul tavolo anche la possibilità di ammettere un numero contingentato per assistere alla serie A. Per la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali le prossime ‘stoccate' da mettere a segno nella sua tradizione di atleta vincente non saranno semplici. Nelle prossime settimane, numeri della pandemia di Covid permettendo, ci sarà da dare risposte al mondo che vive lo sport, ovvero il pubblico che freme per ritornare ad animare stadi, palazzetti e impianti all'aperto. L'Italia è Paese ad alta vocazione e passione sportiva che storicamente ha dato affidabilità di organizzazione. ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Lo sport inin termini dipresente negli impianti ha trovato un punto di partenza: il via libera di almeno il 25% della capienza dello Stadio Olimpico di Roma in occasione degli Europei di calcio. Già sul tavolo anche la possibilità di ammettere un numero contingentato per assistere alla serie A. Per la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali le prossime ‘stoccate' da mettere a segno nella sua tradizione di atleta vincente non saranno semplici. Nelle prossime settimane, numeri della pandemia di Covid permettendo, cida dare risposte al mondo che vive lo sport, ovvero ilche freme per ritornare ad animare stadi, palazzetti e impianti all'aperto. L'è Paese ad alta vocazione e passione sportiva che storicamente ha dato affidabilità di organizzazione. ...

