In Italia è stata superata la quota di 15 milioni di somministrazioni di vaccini (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Alle 15.20 il sistema di monitoraggio della struttura commissariale per l'emergenza Covid ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. L'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni, informa la struttura guidata dal commissario Francesco Figliuolo, è stato somministrato. La struttura commissariale fa inoltre sapere che è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare. Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Alle 15.20 il sistema di monitoraggio della struttura commissariale per l'emergenza Covid ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. L'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni, informa la struttura guidata dal commissario Francesco Figliuolo, è stato somministrato. La struttura commissariale fa inoltre sapere che è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare.

Advertising

matteosalvinimi : Buon sabato da Palermo, Amici. Con Giulia Bongiorno, pronto all’udienza in tribunale, accusato di “sequestro di per… - matteorenzi : Ieri in Italia somministrate 410mila dosi di vaccino. La svolta c’è stata, eccome se c’è stata: grazie al Generale… - VittorioSgarbi : Domani domenica 18 aprile a Roma, alle 15,30, in Piazza Bocca della Verità, ci sarà l’Italia che non si piega, che… - castaldosabatin : RT @matteosalvinimi: ??SMASCHERATA da media tedeschi fregatura del governo sbarchi, tasse e manette. Conte, Di Maio e Renzi annunciano di… - BiagioSiracusa : RT @ElioLannutti: Perché in Italia ci sono ancora tanti morti di Covid, con sempre più anziani vaccinati? @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : In Italia Los Angeles Italia 2021, l'omaggio a Morricone e il film di Garrone: dove vedere la diretta Il 16emo Los Angeles Italia Film 2021 inizia alle 19 con un tributo a Ennio Morricone , concerto in streaming di Andrea Morricone e di Andrea Griminelli. La kermesse, promossa con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e ...

Cos'è Dispo, il nuovo social che sfida Instagram Insomma, un'app ancora giovane e con grandi potenzialità, che potrebbe ben presto diventare di moda in tutto il mondo, Italia compresa, anche perché molto differente rispetto a rivali come Clubhouse ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Il 16emo Los AngelesFilm 2021 inizia alle 19 con un tributo a Ennio Morricone , concertostreaming di Andrea Morricone e di Andrea Griminelli. La kermesse, promossa con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e ...Insomma, un'app ancora giovane e con grandi potenzialità, che potrebbe ben presto diventare di modatutto il mondo,compresa, anche perché molto differente rispetto a rivali come Clubhouse ...