Immobile | “Grazie ai compagni ho ritrovato il gol Vivo per questo ma non ne faccio un’ossessione”

(Di domenica 18 aprile 2021) Al termine di Lazio-Benevento ha parlato il bomber biancoceleste Ciro, che con la doppietta di oggi hail gol dopo il lungo digiuno. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, potevamo chiuderla prima. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ la guardia eè stato il risultato, questi sono insegnamenti che ti aiutano a crescere. Sono soddisfatto soprattutto per gol e vittoria, l’obiettivo è davanti a noi. La squadra ha bisogno dei miei gol maper il gol e non neall’aiuto dei mieihoil gol. Non molleremo fino alla fine per la Champions, dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa”. Foto: Twitter Lazio L'articolo ...

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a Sky Sport dopo la partita vinta con il Benevento: 'Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene, potevamo chiuderla prima. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' la guardia. Sono soddisfatto soprattutto per gol e vittoria, l'obiettivo è davanti a noi. La squadra ha bisogno dei miei gol ma grazie all'aiuto dei miei compagni ho ritrovato il gol. Non molleremo fino alla fine per la Champions.'