Il serale di Amici 20 | ecco cosa è successo durante la puntata

(Di domenica 18 aprile 2021) Giunge alla quintaildel talent showdi Maria de Filippi.Siamo giunti a più della metà della stagione del talent20. Sempre meno i partecipanti al programma. Dopo l’eliminazione inaspettata della cantante Enula, avvenutala scorsa, non potremmo meravigliarci più di nulla. Neppure sefosse vinto da Martina o da Deddy. Ma vediamo insiemela scorsa. Ad aprire le danze, la squadra dei “villains” Zebi-Celentano. Si parte con un guanto di sfida di canto: protagonisti in gara Sangiovanni, il pupillo di Rudy Zerbi e a detta di molti il prossimo ...

Alessandra Celentano , durante la quinta puntata deldi, si è letteralmente scatenata. L'insegnante si è mostrata in una veste completamente diversa dal solito e ha stupito tutti. Nonostante questo non è riuscita a vincere il guanto di ...Il talent di Maria continua a monopolizzare il piccolo schermo. Il quinto appuntamento ha doppiato il diretto competitor Pubblicato su 18 Aprile 2021 Ancora un successo per ildi20 che riesce ad imporsi nella sua serata, compiendo l'impresa di superare il primo canale della Tv di Stato. Come riportano gli ascolti tv di ieri, sabato 17 aprile 2021, il talent di ...«Perdonami, è tanto tempo che non sono in uno show e mi viene un po' di emozione». Ospite della quinta puntata del serale di Amici 20, Raoul Bova ...Martina Miliddi è stata eliminata durante la quinta puntata di Amici. Ecco le sue parole dopo l'eliminazione. Il concorrente eliminato durante la quinta puntata del serale di Amici è stata Martina Mil ...