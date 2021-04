Il segreto torna il 25 aprile: cosa nasconde Jean Pierre, trama contro Isabel? (Di domenica 18 aprile 2021) E alla fine, come abbiamo visto nella puntata de Il segreto andata in onda questo pomeriggio, anche per Adolfo è arrivato il momento di scoprire la verità su suo padre. Come reagirà quindi il giovane di fronte alla rivelazione di Thomas? Come vedrete, in un primo momento non la prenderà affatto bene ma successivamente si renderà conto che c’è solo una persona alla quale deve chiedere spiegazioni e quella persona è sua madre. Come si comporterà Isabel? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domenica 25 aprile 2021. Le puntate de Il segreto in onda alla domenica pomeriggio sono sempre più corte ed è per questo motivo che potrebbero tenerci compagnia anche per tutto il mese di maggio. Mancano pochi episodi al gran finale ma considerato che di una puntata originale, se ne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 aprile 2021) E alla fine, come abbiamo visto nella puntata de Ilandata in onda questo pomeriggio, anche per Adolfo è arrivato il momento di scoprire la verità su suo padre. Come reagirà quindi il giovane di fronte alla rivelazione di Thomas? Come vedrete, in un primo momento non la prenderà affatto bene ma successivamente si renderà conto che c’è solo una persona alla quale deve chiedere spiegazioni e quella persona è sua madre. Come si comporterà? Lo scopriamo con le anticipazioni de Ilper la puntata in onda domenica 252021. Le puntate de Ilin onda alla domenica pomeriggio sono sempre più corte ed è per questo motivo che potrebbero tenerci compagnia anche per tutto il mese di maggio. Mancano pochi episodi al gran finale ma considerato che di una puntata originale, se ne ...

