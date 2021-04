Il pronostico di Venezia-Chievo Verona, 35a giornata di Serie B (Di domenica 18 aprile 2021) La Serie B prosegue la sua corsa verso il finale di stagione con la 35a giornata. Le partite valide per questo turno verranno disputate in infrasettimanale, martedì 20 aprile. Una delle sfide più interessanti della giornata è sicuramente quella che vede opposte, in uno dei derby veneti del campionato, Venezia e Chievo Verona. Le due squadre sono in piena lotta per i play off, e oltre alla supremazia territoriale devono portarsi a casa punti importanti. Di seguito il pronostico di Venezia-Chievo Verona. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto la sfida è cruciale in chiave play off. Il Venezia è in lotta per entrare nelle prime 4 posizioni del campionato, con il terzo e il quarto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) LaB prosegue la sua corsa verso il finale di stagione con la 35a. Le partite valide per questo turno verranno disputate in infrasettimanale, martedì 20 aprile. Una delle sfide più interessanti dellaè sicuramente quella che vede opposte, in uno dei derby veneti del campionato,. Le due squadre sono in piena lotta per i play off, e oltre alla supremazia territoriale devono portarsi a casa punti importanti. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto la sfida è cruciale in chiave play off. Ilè in lotta per entrare nelle prime 4 posizioni del campionato, con il terzo e il quarto ...

