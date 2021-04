Il presidente della Regione Liguria riceve il console della Tunisia (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto il 26 Marzo mattina il console di Tunisia in Liguria Omar Amine Abdallah, accompagnato dal vice console Chayma Chebbi. È la prima visita in Regione di Abdallah dalla sua nomina a console della Repubblica Tunisina a Genova con giurisdizione su Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta, avvenuta a dicembre 2020. Il presidente Toti e il console Abdallah hanno parlato dei problemi dell’emergenza pandemica, della comunità tunisina in Liguria e dei rapporti commerciali tra lo stato nordafricano e la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) IlGiovanni Toti ha ricevuto il 26 Marzo mattina ildiinOmar Amine Abdallah, accompagnato dal viceChayma Chebbi. È la prima visita indi Abdallah dalla sua nomina aRepubblica Tunisina a Genova con giurisdizione su, Emilia Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta, avvenuta a dicembre 2020. IlToti e ilAbdallah hanno parlato dei problemi dell’emergenza pandemica,comunità tunisina ine dei rapporti commerciali tra lo stato nordafricano e la ...

