Il Norwich City ritorna in Premier League dopo un anno (Di domenica 18 aprile 2021) Un anno da incubo in cui tutto sembrava storto e complicato. Una retrocessione storica perchè segnata da dieci sconfitte nelle ultime dieci giornate, confermando un’annata nerissima. Poi però l’orgoglio del Norwich City ha prevalso, in maniera abbastanza clamorosa. Il club, il cui simbolo è un caratteristico canarino giallo, è infatti tornato in Premier League dopo una stagione in Championship e lo ha fatto in grande. La formazione di Daniel Farke ha infatti riconquistato la massima serie inglese con ben quattro giornate d’anticipo, portando a casa 90 punti in 41 partite e lasciando poche speranze alle validissime pretendenti, Watford, Brentford e Swansea. Il Norwich City ritorna in Premier ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Unda incubo in cui tutto sembrava storto e complicato. Una retrocessione storica perchè segnata da dieci sconfitte nelle ultime dieci giornate, confermando un’annata nerissima. Poi però l’orgoglio delha prevalso, in maniera abbastanza clamorosa. Il club, il cui simbolo è un caratteristico canarino giallo, è infatti tornato inuna stagione in Championship e lo ha fatto in grande. La formazione di Daniel Farke ha infatti riconquistato la massima serie inglese con ben quattro giornate d’anticipo, portando a casa 90 punti in 41 partite e lasciando poche speranze alle validissime pretendenti, Watford, Brentford e Swansea. Ilin...

Advertising

sistemawm : I primi verdetti del calcio inglese: Sheffield United matematicamente retrocesso in Championship e Norwich City mat… - InfoDePonta : Norwich City conquista o acesso para a Premier League 22/23. - JuventinoDna : RT @calcioinglese: Il Norwich City torna in Premier League con ben 5 giornate d'anticipo. Stagione pressoché perfetta dei Canaries. Welco… - calcioinglese : Il Norwich City torna in Premier League con ben 5 giornate d'anticipo. Stagione pressoché perfetta dei Canaries.… - PremierShowIT : ?? Il Norwich City è matematicamente promosso in Premier League! I Canaries tornano nella massima divisione dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Norwich City Chelsea in finale di Coppa Il Chelsea la prima finalista della Coppa d'Inghilterra. I Blues hanno infatti sconfitto per 1 - 0 a Wembley il Manchester City, dominatore della Premier League. A decidere il match stata la rete di Ziyech al 55'. La squadra di Tuchel affronter dunque il prossimo 15 maggio la vincente del duello tra Leicester e ...

Risultati calcio live, Venerdì 16 aprile 2021 - Calciomagazine 2 2020/2021 14:00 Norwich City U23 - Sunderland AFC U23 Reading FC U23 - Burnley FC U23 15:00 Middlesbrough FC U23 - Fulham FC U23 20:00 Aston Villa U23 - Leeds United U23 Inghilterra > U23 ...

Missione compiuta, il Norwich City è matematicamente promosso in Premier League TUTTO mercato WEB Fa Cup, è il Chelsea la prima finalista: battuto il City. Vince il Bayern, ma Flick lascia. Al Barça la Coppa del Re La partita di Wembley è stata decisa da Ziyech nella ripresa dopo una bella azione iniziata da Mount e rifinita da Werner. La squadra di Tuchel batte 1-0 il Manchester City e aspetta domani di conosce ...

Anteprima: Luton Town vs. Watford - predizione, notizie sulle squadre, formazioni Watford può avvicinarsi di più per ottenere un ritorno immediato in Premier League quando si reca ai rivali locali Luton Town sabato pomeriggio. Gli Hornets hanno vinto sette delle ultime otto partite ...

Il Chelsea la prima finalista della Coppa d'Inghilterra. I Blues hanno infatti sconfitto per 1 - 0 a Wembley il Manchester, dominatore della Premier League. A decidere il match stata la rete di Ziyech al 55'. La squadra di Tuchel affronter dunque il prossimo 15 maggio la vincente del duello tra Leicester e ...2 2020/2021 14:00U23 - Sunderland AFC U23 Reading FC U23 - Burnley FC U23 15:00 Middlesbrough FC U23 - Fulham FC U23 20:00 Aston Villa U23 - Leeds United U23 Inghilterra > U23 ...La partita di Wembley è stata decisa da Ziyech nella ripresa dopo una bella azione iniziata da Mount e rifinita da Werner. La squadra di Tuchel batte 1-0 il Manchester City e aspetta domani di conosce ...Watford può avvicinarsi di più per ottenere un ritorno immediato in Premier League quando si reca ai rivali locali Luton Town sabato pomeriggio. Gli Hornets hanno vinto sette delle ultime otto partite ...