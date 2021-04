Il Mugello piange Remo Cattini | ex fondatore e direttore dell' Autodromo

Advertising

Ha fondato l'autodromo del, ne è stato direttore e ilè stata la sua seconda casa , per lui che è bresciano, Remo Cattini è morto ieri. Era una delle figure simbolo del storia dell'automobilismo tricolore. Con lui viene a mancare un protagonista ...MONTESPERTOLI - La comunità cattolica fiorentinala scomparsa di Don Roberto Batolini , un lutto che colpisce la chiesa di Firenze ma anche la ...nell'Empolese oltre che alla comunità delScarperia, 18 aprile 2021 - Ha fondato l'autodromo del Mugello, ne è stato direttore e il Mugello è stata la sua seconda casa, per lui che è bresciano, Remo Cattini è morto ieri. Era una delle figure ...SBK: Team Puccetti presente al completo con Lucas Mahias in SBK e la coppia Philipp Oettl-Can Oncu in SS600. In quest'ultima categoria anche Michel Fabrizio, Niki Tuuli e Federico Fuligni ...