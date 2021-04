Il motore Honda potrebbe essere il tallone d’Achille della Red Bull (Di domenica 18 aprile 2021) Il motore Honda sembra aver raggiunto l’apice della sua potenza. Tuttavia, i continui problemi causati dalla potenza della power unit, iniziano a destare preoccupazione in casa Red Bull Racing. Alpine: progettazione bloccata da problemi in fabbrica motore Honda: l’affidabilità compromette la possibilità di vittoria? La forza della power unit giapponese sembra aver fornito alla Red Bull la spinta in più per provare ad interrompere l’egemonia della Mercedes. In occasione dei test pre-stagionali e del gran premio del Bahrain, la vettura ha dimostrato di essere la più veloce in pista. Anche la scuderia minore dell’Alpha Tauri sembra aver giovato dell’upgrade del motore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Ilsembra aver raggiunto l’apicesua potenza. Tuttavia, i continui problemi causati dalla potenzapower unit, iniziano a destare preoccupazione in casa RedRacing. Alpine: progettazione bloccata da problemi in fabbrica: l’affidabilità compromette la possibilità di vittoria? La forzapower unit giapponese sembra aver fornito alla Redla spinta in più per provare ad interrompere l’egemoniaMercedes. In occasione dei test pre-stagionali e del gran premio del Bahrain, la vettura ha dimostrato dila più veloce in pista. Anche la scuderia minore dell’Alpha Tauri sembra aver giovato dell’upgrade del...

Ultime Notizie dalla rete : motore Honda Moto, CIV: vittorie di Pirro (SBK) e Bartolini (Moto3) al Mugello A chiudere il podio la Honda di Luca Vitali (Scuderia Improve by Tenjob), che dopo la pole ... alfiere Junior Team Total Gresini equipaggiato con motore 450 a chiudere il podio. Con l'esordiente Lolli (...

F1 - A Imola ci pensano Hamilton, Leclerc e la pista - FormulaPassion.it Per questo ultimo aspetto sembra entrare in gioco la parte ibrida del motore Honda, con Mercedes che pareggia la fase di trazione ma è costretta anche a Imola a tagliare prima la potenza elettrica e ...

