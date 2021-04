Il mio addio a Covatta, socialista, cristiano, uomo di fine cultura (Di domenica 18 aprile 2021) Anche se qualche volta mi apostrofava amichevolmente come il “perfido Ocone”, c’è tutta la perfidia del destino nella data che Luigi Covatta, storico parlamentare socialista (per le quattro legislature che vanno dal 1979 al 1994) , si è scelto per lasciarci: il 18 aprile. Non gli sarebbe dispiaciuto, forse, pur dirigendo Mondoperaio, la storica rivista di cultura politica fondata da Pietro Nenni, che proprio il 18 aprile del 1948 fu mandato all’opposizione, insieme ai comunisti (con i quali costituiva il Fronte Popolare), dalla Democrazia Cristiana. E non solo perché le origini politiche di Gigi, come tutti lo chiamavamo, erano in quel Movimento politico dei lavoratori il cui leader era il già democristiano Livio Labor, ex presidente delle Acli, che durò il tempo di nascere nel 1971 e presentarsi alle elezioni ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) Anche se qualche volta mi apostrofava amichevolmente come il “perfido Ocone”, c’è tutta la perfidia del destino nella data che Luigi, storico parlamentare(per le quattro legislature che vanno dal 1979 al 1994) , si è scelto per lasciarci: il 18 aprile. Non gli sarebbe dispiaciuto, forse, pur dirigendo Mondoperaio, la storica rivista dipolitica fondata da Pietro Nenni, che proprio il 18 aprile del 1948 fu mandato all’opposizione, insieme ai comunisti (con i quali costituiva il Fronte Popolare), dalla Democrazia Cristiana. E non solo perché le origini politiche di Gigi, come tutti lo chiamavamo, erano in quel Movimento politico dei lavoratori il cui leader era il già demoLivio Labor, ex presidente delle Acli, che durò il tempo di nascere nel 1971 e presentarsi alle elezioni ...

Advertising

ibacideisangiu1 : RT @sonoabete: Olly che in mezzo alla coreo manda un bacino a Giulia Il mio cuore non regge addio #Amici20 - tuseiantartide : RT @sonoabete: Olly che in mezzo alla coreo manda un bacino a Giulia Il mio cuore non regge addio #Amici20 - _armoniaecaos : RT @sonoabete: Olly che in mezzo alla coreo manda un bacino a Giulia Il mio cuore non regge addio #Amici20 - gemelli_atipica : RT @sonoabete: Olly che in mezzo alla coreo manda un bacino a Giulia Il mio cuore non regge addio #Amici20 - micricosmo : RT @sonoabete: Olly che in mezzo alla coreo manda un bacino a Giulia Il mio cuore non regge addio #Amici20 -