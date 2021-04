Il ministro Speranza sul dossier dell' Oms su Italia e Covid | ' Ritirato per scelta loro'

Advertising

NicolaPorro : Inutile tentare di costruire il santino di #Speranza, come fanno certi giornali: il ministro incarna la mala gestio… - matteograndi : “Vedi, Draghi presentandosi con Speranza sta mandando un messaggio a tutti”. Sì, quello di averlo costretto a smen… - FratellidItalia : #Meloni: “Leggo imbarazzanti ricostruzioni e critiche rivolte alla mozione di #FratellidItalia per sfiduciare il Mi… - maretegge : RT @DavelloStefano: #Speranza era a conoscenza del “report fantasma” dell’#Oms che metteva a nudo le falle del sistema italiano nella gesti… - ladyrosmarino : RT @globalistIT: Leggete le motivazioni della raccolta di firme contro il ministro. Moni Ovadia (che stimiamo) è ancora sicuro che sia una… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Speranza

IL GIORNO

Le scelte fatte sul dossier dell'Oms sono state fatte dall'Oms stesso e non dal governo italiano: lo ha detto ildella Salute Robertointervistato da Lucia Annunziata durante la ..."Io credo che in questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza, che devono guidarci nelle prossime settimane", ha spiegato ildella Salute Robertoa 'Mezz'ora ...Con il ritorno della zona gialla saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, ma per spostarsi tra regioni di colore diverso sarà previsto un certificato che dimostri di aver fatto il vaccin ...Nonostante le iniziali resistenze del Premier, le tensioni sociali manifestatesi nelle ultime settimane, hanno indotto ad accelerare nel senso delle ...