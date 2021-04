Il Milan torna a vincere a San Siro, 2-1 al Genoa (Di domenica 18 aprile 2021) MilanO (ITALPRESS) – Senza lo squalificato Ibrahimovic, il Milan torna a vincere a San Siro dopo quattro gare interne senza tre punti. A due mesi dall'ultimo successo casalingo contro il Crotone, la squadra di Pioli si impone 2-1 sul Genoa e blinda il secondo posto con 66 punti in classifica. Nel primo tempo, le due squadre trovano il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 13?, dopo una punizione di Theo Hernandez, Rebic si fionda su un pallone vagante, si coordina da fuori area e di controbalzo trova l'angolo più lontano per Perin. Ma al 37? c'è il pareggio rossoblù: Zajc da calcio d'angolo disegna un traversone perfetto per la testa di Mattia Destro che anticipa Tomori e sigla il suo undicesimo gol stagionale in campionato. Al 48? il Milan parte bene e spreca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021)O (ITALPRESS) – Senza lo squalificato Ibrahimovic, ila Sandopo quattro gare interne senza tre punti. A due mesi dall'ultimo successo casalingo contro il Crotone, la squadra di Pioli si impone 2-1 sule blinda il secondo posto con 66 punti in classifica. Nel primo tempo, le due squadre trovano il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 13?, dopo una punizione di Theo Hernandez, Rebic si fionda su un pallone vagante, si coordina da fuori area e di controbalzo trova l'angolo più lontano per Perin. Ma al 37? c'è il pareggio rossoblù: Zajc da calcio d'angolo disegna un traversone perfetto per la testa di Mattia Destro che anticipa Tomori e sigla il suo undicesimo gol stagionale in campionato. Al 48? ilparte bene e spreca ...

