Il messaggio di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli | “Sei una bella scoperta ogni giorno”

Bellissima, simpatica ma anche malinconica, Sabrina Ferilli entra nello studio di Domenica In e tra un film e un ricordo arriva il messaggio di Maria De Filippi. Non se l'aspettava un video messaggio della sua amica della rete avversaria ma Mara Venier, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto legate tra loro e lo dimostra subito la conduttrice Mediaset che fa i complimenti alla padrona di casa per i suoi successi della domenica. L'amicizia con Maria De Filippi che si diverte mettendo in carina difficoltà le sue ospiti più care, la Venier e la Ferilli confermano l'ammirazione per lei da parte di entrambe, confessano che non vedono l'ora di trascorrere un po' di tempo insieme.

