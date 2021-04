Il comunicato della FIFA | “Noi sempre per un’equa distribuzione e per il rispetto dei principi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non si è fatto attendere il, di totale disapprovazione alla Super Lega. Questo il testo: “Viste le tante richieste da parte dei media e come dichiarato già diverse volte, ladesidera chiarire che si posiziona fermamente in favoresolidarietà nel calcio e di un equo modello di reche possa aiutare il calci a svilupparsi come sport a livello globale. Lo sviluppo di un calcio globale è la missione primaria. Nella nostra visione, e in accordo con i nostri statuti, ogni competizione calcistica, sia essa nazionale, regionale o globale, dovrebberiflettere idi solidarietà, inclusività, integrità e...