“Il caffè della domenica”, le dichiarazioni di Maria Stella Gelmini (Di domenica 18 aprile 2021) La ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ha commentato il tema della riapertura e della campagna vaccinale contro il Covid. Covid, Gelmini: “Raggiungeremo l’immunità di gregge tra agosto e settembre” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) La ministra per gli Affari regionaliha commentato il temariapertura ecampagna vaccinale contro il Covid. Covid,: “Raggiungeremo l’immunità di gregge tra agosto e settembre” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : caffè della Ritorno 26 aprile, per i ministri Gelmini e Speranza è doveroso: ora la "palla" passa alle scuole [IL PUNTO] ... Bianchi e presidenti regionali ", ha detto il ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Mariastella Gelmini al Caffè della Domenica su Radio24. 'Ci vorrà il tracciamento per individuare in ...

